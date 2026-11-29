Τον Αύγουστο του ’69 όλη η Αμερική μιλούσε για το Γούντστοκ και το τριήμερο που διοργανώθηκε εκεί, τον Μάρτιο του ’70 όλοι έτρεχαν να δουν το ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί. Για να καταλάβουν τι έγινε εκείνες τις μέρες. Στις 29 Νοεμβρίου 1970 ήταν η σειρά των Ελλήνων να απολαύσουν τα μεγάλα αστέρια της ροκ, να τους δουν, έστω και κινηματογραφικά και να πάρουν μια… τζούρα από τα όσα συνέβησαν.

Την ταινία έφερνε στην Ελλάδα η Δαμασκηνός – Μιχαηλίδης από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής, αλλά και παραγωγής ταινιών.

Ο Βίκτωρ Μιχαηλίδης είχε μια ιδέα, να δώσει στην πρεμιέρα της ταινίας του χαρακτήρα συναυλίας. Έτσι αντί να ξεκινήσει την πορεία της στις σκοτεινές αίθουσες την Δευτέρα, παραδοσιακή μέρα για πρεμιέρες εκείνα τα χρόνια, προτίμησε μια μέρα νωρίτερα στο Παλλάς στη Βουκουρεστίου που τότε ήταν κινηματογράφος και όχι θέατρο όπως είναι σήμερα, να καλέσει τον σκηνοθέτη, τον Μίκαελ Ουόντλεϊ (στην κεντρική φωτογραφία ενώ περιφέρεται στα χέρια από ενθουσιαμένους θεατές) να παρουσιάσει την ταινία και να μη βάλει εισιτήριο, είσοδος θα ήταν ελεύθερη. Μάλιστα η προβολή ορίστηκε για τις 10.30 το πρωί για να μην επηρεάσει και το πρόγραμμα του σινεμά.

Τι τόθελε; Από τις έξι το πρωί είχε αρχίσει να συρρέει κόσμος για μα τη δει. Δεν ήταν όλοι τζαμπατζήδες. Υπήρχαν φήμες ότι θα απαγορευτεί, ότι υπήρχαν σκηνές με γυμνό (σεξουαλική απελευθέρωση γαρ…), αλλά και χρήσης ναρκωτικών. Η διάρκειά της ήταν 180’. Στις περισσότερες χώρες προβλήθηκε με περικοπές. Εδώ όλοι διαβεβαίωναν ότι δεν έχει κοπεί ούτε καρέ.’

Στις εννιά το πρωί η Βουκουρεστίου που δεν ήταν πεζόδρομος είχε κλείσει από τον κόσμο και μόλις άνοιξαν οι πόρτες χιλιάδες εισέβαλλαν στον κινηματογράφο. Οι υπεύθυνοι και η Αστυνομία έκλεισαν τα ρολά όταν βεβαιώθηκαν ότι ην αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Ακόμα και ο σκηνοθέτης με την σύντροφό του, ο παραγωγός με τη σύζυγό του όταν επιχείρησαν να μπουν… τα είδαν όλα. Μαζί τους μπήκαν και δεκάδες ακόμα.

Ο κόσμος απέξω δυσανασχετούσε, ήθελε κι αυτός να πάρει μέρος στο πάρτι. Έγιναν επεισόδια, πρωτοφανές για την εποχή που τα… έσκιαζε η φοβέρα, έγιναν 13 συλλήψεις που μετατράπηκαν σε απλές προσαγωγές.

Αυτό που τρόμαξε τους αστυνομικούς, αλλά και μέρος της κοινωνίας δεν ήταν ο κόσμος που ήθελε να μπει στον κινηματογράφο, αλλά αυτοί που ήταν μέσα. Χόρευαν, τραγουδούσαν, φώναζαν ελευθερία και ειρήνη. Μπορεί στο φιλμ τέτοια συνθήματα να αφορούσαν τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά στην Ελλάδα είχαν απήχηση, αφού παρόμοια ήταν και των νέων της εποχής και όχι μόνο.

Οι εφημερίδες παρουσίασαν τις εκδηλώσεις αυτές ως… χίπικες και περίπου γραφικές.

Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τις περικοπές. Κανείς δεν ξέρει εάν προβλήθηκε ολόκληρη, αλλά και να υπήρχαν ήταν μικρές χρονικά. Αυτός είναι και ο λόγος που ειδικά για αυτήν την ταινία θα ίσχυε αύξηση εισιτηρίου κατά 38% στην πλατεία και 28% στον εξώστη. Λογικό εάν έχει διπλάσια διάρκεια από μια συνηθισμένη ταινία, παράλογο εάν έχει την ίδια διάρκεια με όλες τις άλλες. Στο πρόγραμμα πάντως των κινηματογράφων υπήρχαν δύο προβολές που απείχαν τρεις ώρες μεταξύ τους.

Τα επεισόδια και η φημολογία δημιούργησαν ενδιαφέρον, αλλά και φόβο στους κρατούντες. Μια εβδομάδα μετά η ταινία εξασφανίστηκε από τα προγράμματα των Αθηναϊκών κινηματογράφων Α’ προβολής. Πρόλαβε όμως να διαθέσει 90.353 εισιτήρια, αριθμός πολύ μεγάλος για τόσο λίγες μέρες.

Στη συνέντευξη τύπου που είχε οργανωθεί την Παρασκευή με τον σκηνοθέτη κάτι πρέπει να ειπώθηκε που ενόχλησε το καθεστώς. Δεν εξηγείται αλλιώς η διευκρίνηση που έκανε τις επόμενες μέρες ο σκηνοθέτης και δημοσιεύτηκε σε όλο τον Τύπο:

Προφανώς εάν είπε κάτι απλά δεν δημοσιεύτηκε καθώς τότε δεν υπήρχε μόνο αυτολογοκρισία, αλλά λογοκρισία που δούλευε… διπλοβάρδιες.

Και στις εφημερίδες φυσικά ο καθένας έγραφε την άποψή του. Ο Αλέκος Σακελλάριος που την ίδια εποχή οι ανταγωνιστικοί κινηματογράφοι έπαιζαν τη Θεία μου την Χίπισα στην στήλη του στον Ελεύθερο Κόσμο ήταν επικριτικός. Παρατηρεί ότι οι νέοι άναψαν κεράκια στη μνήμη του Τζίμι Χέντριξ που είχε πεθάνει λίγο νωρίτερα τιμή που δεν αποδόθηκε ούτε σε μεγάλους παγκόσμιους ηγέτες, όπως ο Τσόρτσιλ ή ο Κένεντι— παρά το γεγονός ότι το μόνο «προτέρημα» του Χέντριξ ήταν οι καταχρήσεις. Ωστόσο, εξηγεί αυτή τη συμπεριφορά ως φυσικό γνώρισμα της νεότητας, η οποία έχει ανάγκη να κατασκευάζει ορμητικά και έξαλλα είδωλα που εκφράζουν τις ανησυχίες της, αλλά τα εγκαταλείπει εξίσου γρήγορα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα φέρνει τους Μπιτλς, οι οποίοι από αντικείμενο υστερικής λατρείας μόλις λίγα χρόνια πριν, έχουν πλέον ξεχαστεί από τη νεολαία. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η φρενίτιδα για το «Γούντστοκ» και τον Χέντριξ είναι παροδική και σε λίγα χρόνια θα έχει αντικατασταθεί από κάποια άλλη νεανική μόδα.

Από τα γεγονότα διαψεύστηκε.

Εντελώς αντίθετη ήταν η άποψη του Γιάννη Μαρή που στην άκρως συντηρητική Ακρόπολη εξηγεί ότι οι Έλληνες νέοι δεν ταυτίζονται απόλυτα με τους Αμερικανούς χίπις, αλλά δείχνουν φυσικό ενδιαφέρον για μια νεότητα που αμφισβητεί, καθώς τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις. Τέλος, καθησυχάζει όσους θεωρούν το φαινόμενο επικίνδυνο: τονίζει ότι η εγκληματικότητα, η εκκεντρική εμφάνιση και τα ναρκωτικά δεν είναι δημιουργήματα των χίπις, ενώ η σύγκρουση γενεών και η αμφισβήτηση είναι διαχρονικά φαινόμενα ήδη από την εποχή του Πλάτωνα. Καταλήγει πως ο χιπισμός είναι μια περαστική μόδα, αλλά το ζήτημα της νεολαίας αξίζει σοβαρότερη διερεύνηση.

Ακόμη πιο κοντά στους νέους το ρεπορτάζ του Ανδρόνικου Μαρκάκη στον Ταχυδρόμο που θυμίζει ότι τους ίδιους φόβους εξέφραζαν παλαιότερα και για τέντι μπόις, ενώ θυμίζει ότι οι εκδηλώσεις λατρείας δεν ανακαλύφθηκαν με το Γούντστοκ υπενθυμίζοντας τους θαυμαστές του Έλβις Πρίσλεϊ και των Beatles.

Τεχνολογία

1972: Η Atari κυκλοφορεί το πρώτο πετυχημένο εμπορικά βιντεοπαιχνίδι, το Pong

Αθλητισμός

1899: Ο Ελβετός Χανς Γκάμπερ ιδρύει την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.

1908: Ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος «Ηρακλής» Θεσσαλονίκης.